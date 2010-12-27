В центре Петербурга ввели временные ограничения дорожного движения

С 19 марта в Северной столице перекроют движение на некоторых участках дороги.

Сегодня в Петербурге появились новые ограничения для проезда транспорта. Они связаны с ремонтом дорог по определенным адресам. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, с 19 по 25 марта и со 2 по 7 апреля на участке Тверской улицы от набережной Комсомольского канала к дому №10 полностью закроют движение транспорта. Причина - ремонтные работы по прокладке газопровода. С 26 марта по 1 апреля движение запретят на Банковском переулке: от набережной Комсомольского канала к улице Труда. Также, в связи с ремонтом газопровода, частично перекроют проезд по Уральской улице возле дома № 1. Данная мера продлится с 20 марта до 9 апреля.

На один день, с 19 по 20 марта, из-за работ по прокладке водопровода, частично ограничили движение по Кантемировской улице при выезде на Выборгскую набережную.

В центре Северной столицы до 20 апреля движение ограничили на участке Новгородской улицы: от 10-й Советской улицы до улицы Моисеенко.