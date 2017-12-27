В Петербурге инвалиды смогут ездить в бани с помощью такси

В Петербурге депутаты хотят дать возможность инвалидам посещать городские бани с помощью социального такси.

Петербургские депутаты Законодательного собрания думают, о том, чтобы инвалиды могли пользоваться социальным такси, в случае если они хотят посетить баню. Предложенный законопроект поддержали сегодня, 12 января на комитете по законодательству.

Денис Четырбок пояснил, что инициатива появилась после просьб по данной теме граждан.

У нас есть районы (Кировский, Адмиралтейский, Центральный), где в домах нет ванн. Жители таких домов пользуются общественными банями. Их осталось в городе не так много, и часто они находятся достаточно далеко от места жительства нуждающихся горожан. Денис Четырбок, председатель комитета

Кроме того, в ходе обсуждения депутат Вера Сергеева заявила, что к баням необходимо добавить храмы.