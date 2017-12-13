В Петербурге инспектор ДПС задержал беглого белоруса

Разыскиваемый на Родине белорус попался петербургскому инспектору ДПС.

Правоохранительные органы Петербурга задержали белоруса, который успешно скрывался от преследования с декабря 2016 года. Сообщается, что мужчину остановил инспектор ДПС.

Водитель “Ниссана Альмера” оказался разыскиваемым преступником. Когда шофер понял, что его раскрыли, то он некультурно выругался в адрес представителя порядка. В отношении автомобилиста возбуждено дело за мелкое хулиганство и употребление обсценной лексики.

Сообщается, что машину с иностранцем задержали на Пулковском шоссе у дома под номером 111 около часу дня 11 февраля.