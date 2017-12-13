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В Петербурге инспектор ДПС задержал беглого белоруса
Сегодня, 10:15
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lesjasap
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В Петербурге инспектор ДПС задержал беглого белоруса

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Разыскиваемый на Родине белорус попался петербургскому инспектору ДПС.

Правоохранительные органы Петербурга задержали белоруса, который успешно  скрывался от преследования с декабря 2016 года. Сообщается, что мужчину остановил инспектор ДПС.
 
Водитель “Ниссана Альмера” оказался разыскиваемым преступником. Когда шофер понял, что его раскрыли, то он некультурно выругался в адрес представителя порядка. В отношении автомобилиста возбуждено дело за мелкое хулиганство и употребление обсценной лексики.
 
Сообщается, что машину с иностранцем задержали на Пулковском шоссе у дома под номером 111 около часу дня 11 февраля. 
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Теги: беларусь , белоруссия , дпс , инспектор , преступник , розыск
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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