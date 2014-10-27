В Петербурге иномарка врезалась в забор Лопухинского сада

По сообщения Госавтоинспекции, вечером 19 сентября столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел вблизи Лопухинского сада, на пересечении Песочной набережной и Каменоостровского проспекта.

В ДТП участвовали автомобиль “Лада Приора” и “Дэу Нексия”. По словам очевидцев, водитель “Нексии” хотел проскочить перекресток, несмотря на красный свет светофора, запрещающий проезд. В результате неудачной попытки, “Нексия” столкнулась с другой машиной и врезалась в забор Лопухинского сада.

Пострадавших в аварии нет. На место выезжали экстренные службы.