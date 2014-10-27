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В Петербурге иномарка врезалась в забор Лопухинского сада
Сегодня, 8:42
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lesjasap
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В Петербурге иномарка врезалась в забор Лопухинского сада

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По сообщения Госавтоинспекции, вечером 19 сентября столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел  вблизи Лопухинского сада, на пересечении Песочной набережной и Каменоостровского проспекта.
 
В ДТП участвовали автомобиль “Лада Приора” и “Дэу Нексия”. По словам очевидцев, водитель “Нексии” хотел проскочить перекресток, несмотря на красный свет светофора, запрещающий проезд. В результате неудачной попытки, “Нексия” столкнулась с другой машиной и врезалась в забор Лопухинского сада. 
 
Пострадавших  в аварии нет. На место выезжали экстренные службы. 
Теги: авария , дтп , лопухинский сад
Категории: Новости СПб

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