На проспекте Стачек водитель насмерть задавил петербуржца на пешеходном переходе

В Кировском районе от удара об машину погиб пешеход.

Вечером в Кировском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщается пресс-служба ГИБДД, на пешеходном переходе на площади Стачек иномарка сбила человека.

Трагедия случилась около девяти часов вечера 14 января. Виновников аварии стал 28-летний петербуржец на “Хендае”. Известно, что в результате столкновения с автомобилем, погиб пешеход. Пострадавший мужчина находился в сознании к моменту приезда скорой помощи. Однако, позже он скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.