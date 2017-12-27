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На проспекте Стачек водитель насмерть задавил петербуржца на пешеходном переходе
Сегодня, 8:12
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lesjasap
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На проспекте Стачек водитель насмерть задавил петербуржца на пешеходном переходе

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В Кировском районе от удара об машину погиб пешеход.

Вечером в Кировском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщается пресс-служба ГИБДД, на пешеходном переходе на площади Стачек иномарка сбила человека.
 
Трагедия случилась около девяти часов вечера 14 января. Виновников аварии стал 28-летний петербуржец на “Хендае”. Известно, что в результате столкновения с автомобилем, погиб пешеход. Пострадавший мужчина находился в сознании к моменту приезда скорой помощи. Однако, позже он скончался в больнице от полученных травм. 
 
В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.
Теги: авария , дтп , иномарка , кировский район , пешеходный переход , проспект стачек , сбили человека , хендай
Категории: ДТП Новости СПб

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