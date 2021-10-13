В Петербурге и области отремонтируют дороги к к садоводствам

Субсидия из бюджета Петербурга в бюджет области составит 400 млн рублей в 2023 году.

Правительство Петербурга поддержит средствами ремонт дорог к садоводствам в Ленобласти. Проект соглашения с областью уже подготовили. Вместе регионы проведут работы на 1,3 млрд рублей.

Как пишет "Фонтанка", в документе указано, что субсидия из бюджета Петербурга в бюджет области составит 400 млн рублей в 2023 году, 346 млн в 2024-м и 300 млн в 2025 году. Сама область в эти же годы потратит 100 млн, 87 млн и 75 млн рублей соответственно.

В список адресов внесли 85 названий. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Фото: Piter.tv