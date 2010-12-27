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В Петербурге и Москве пройдут пикеты студентов в поддержку Европейского университета
Сегодня, 15:34
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nadiputintseva
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В Петербурге и Москве пройдут пикеты студентов в поддержку Европейского университета

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Выпускники и студенты Европейского университета организуют одиночные пикеты в поддержку Европейского университета, чтобы добиться восстановления лицензии для своего ВУЗа.

Выпускники и студенты организуют одиночные пикеты в поддержку Европейского университета, чтобы добиться восстановления лицензии для своего ВУЗа.

10 октября у Смольного состоятся одиночные пикеты в защиту Европейского университета, которого недавно лишили лицензии. Таким образом, учащиеся хотят поддержать свое учебное заведение. Сами они отмечают, что в  ВУЗ предоставляет хорошее качество образования. Студенты не желают переводиться в другие университеты города. 

Также организаторы планируют провести одиночные пикеты на Дворцовой площади и  около Российской Национальной Библиотеки.

Активисты комментируют, что с начала 2016 года университет подвергся десяткам проверок контрольно-надзорных органов. Рособрнадзор отказывается выдавать университету новую лицензию, ссылаясь на отрицательные проверки. По мнению учащихся, несущественные замечания, не касающиеся учебного процесса, за год уничтожили Европейский университет.

На данный момент в другие ВУЗы перевелось только 10% студентов, остальных отчислили.

 

Теги: европейский университет , новости спб
Категории: Новости СПб

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