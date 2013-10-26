В Петербурге и области завели 29 уголовных дел за подделку COVID-документов

Уголовные дела возбуждены по статье 327 УК РФ.

За текущий 2021 год в Петербурге и Ленинградской области возбудили 29 уголовных дел по факту подделки коронавирусных документов, сообщили в главном управлении МВД по городу и области.

Все уголовные дела возбудили по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Нарушителю может грозить штраф, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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Фото: Piter.tv