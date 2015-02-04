В Петербурге и Ленобласти зафиксировано 1055 ДТП за три дня

С 25 по 27 июля в регионе произошло 1055 дорожных происшествий.

За период с 25 по 27 июля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области было зарегистрировано 1055 дорожно-транспортных происшествий. Согласно официальным данным регионального управления ГИБДД, подавляющее большинство инцидентов (свыше 72%) произошло в пределах городской черты северной столицы.

Из общего количества зафиксированных аварий 47 случаев классифицированы как ДТП с пострадавшими. В 27 подобных происшествиях пострадали жители Петербурга. В результате столкновений различной степени тяжести травмы получили 60 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. К сожалению, три аварии завершились летальным исходом для их участников.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с пятью машинами произошло на внешнем кольце КАД Петербурга. Медицинская помощь понадобилась водителю Skoda Rapid.

Фото: Piter.TV