В Петербурге и Ленобласти вырос спрос на покупку домов в ипотеку

В последние годы сократилась площадь проектируемых домов.

Россияне стали чаще брать частные дома в ипотеку в 2021 году. Рост спроса связывают с появлением у банков ипотечных программ на частные дома.

Как сообщает "Мойка-78", в январе спрос на частные дома в Петербурге и Ленобласти в ипотеку вырос на 40,85%, если сравнивать с декабрем 2021 года. Если же сравнивать с показателем января 2021 года, то число запросов на покупку отдельных домов в ипотеку увеличилось на 33,49%.

При этом в последние годы сократились площади проектируемых домов. Как сообщили эксперты DSK Group company, сейчас оптимальная площадь расценивается в 150 – 200 квадратных метров.

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