В Петербурге и Ленобласти выбрали лучшего таксиста

Золото и бронзу забрали таксисты Петербурга, серебро досталось водителю из Ленобласти.

Сегодня, 14 сентября, прошел региональный этап всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России". За звание сильнейшего и поездку на Федеральный этап боролись 20 таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Ленобласти.

Конкурс состоял из двух этапов – теоретической и практической частей. В рамках первого водители сдавали тест на знания истории региона и ПДД. Второй этап включал в себя выполнение упражнения на автодроме со стаканом воды на крыше авто – судьи измеряли оставшееся количество жидкости.

Золото и бронзу забрали таксисты Петербурга, серебро досталось водителю из Ленобласти.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Ленобласти