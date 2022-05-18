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В Петербурге и Ленобласти выбрали лучшего таксиста
Сегодня, 22:53
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В Петербурге и Ленобласти выбрали лучшего таксиста

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Золото и бронзу забрали таксисты Петербурга, серебро досталось водителю из Ленобласти.

Сегодня, 14 сентября, прошел региональный этап всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России". За звание сильнейшего и поездку на Федеральный этап боролись 20 таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Ленобласти.

Конкурс состоял из двух этапов – теоретической и практической частей. В рамках первого водители сдавали тест на знания истории региона и ПДД. Второй этап включал в себя выполнение упражнения на автодроме со стаканом воды на крыше авто – судьи измеряли оставшееся количество жидкости. 

Золото и бронзу забрали таксисты Петербурга, серебро досталось водителю из Ленобласти.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Ленобласти

Теги: конкурс водителей такси, ленобласть и петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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