В Петербурге и области сотрудники Росгвардии задержали воров из магазинов

Правонарушители украли зубную пасту и духи.

В минувшие выходные сотрудники отделов вневедомственной охраны по Кировскому и Невскому районам Петербурга, а также по Кировскому району Ленинградской области задержали троих правонарушителей, совершивших кражу товаров из разных магазинов.

Так, днем в городе Отрадное в Ленобласти один из посетителей магазина на Невской улице похитил 26 тюбиков зубной пасты общей стоимостью 3 400 рублей, после чего скрылся. Персонал обратился в правоохранительные органы и сообщил приметы преступника. Спустя 10 минут сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя около одного из соседних домов. Подозреваемый оказался ранее судимым за кражу и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ мужчиной.

Спустя примерно час в Кировском районе Петербурга задержали еще одного правонарушителя. На проспекте Стачек воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. На месте был задержан посетитель парфюмерии, который украл духи за 10 400 рублей. Мужчина тоже был ранее судим за грабеж, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а также неправомерное завладение автомобилем без цели хищения

На следующий день тревожной кнопкой воспользовались работники сетевого гипермаркета на Мурманском шоссе. Там мужчина пронес коробку с кофемашиной стоимостью 51 300 рублей.

Всех злоумышленников доставили в отделы полиции.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области