В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГИБДД в выходные задержали более 457 пьяных водителей

При этом 39 водителей уже ранее привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

В прошедшие выходные дни в результате проведения рейда "Нетрезвый водитель" на территории Петербурга и Ленобласти сотрудниками ГИБДД были выявлены 457 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

При этом 39 водителей уже ранее привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении данных автомобилистов возбуждены уголовные дела.

ГАИ напоминает, что за управление ТС в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

С начала мая на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 19 велосипедистов.

Видео: МВД