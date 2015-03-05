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С начала мая на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 19 велосипедистов
Сегодня, 11:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала мая на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 19 велосипедистов

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Два человека погибли во время аварий.

В Петербурге и Ленобласти за 12 дней мая произошло 17 наездов на велосипедистов, в результате которых 2 человека погибли, 17 человек (в том числе 3 детей), получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

Из 17 аварий 14 произошли из-за нарушений ПДД водителями автомобилей. В ГИБДД напоминают водителям, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения и к ним необходимо относиться внимательнее.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

На улице Хошимина 10 мая 8-летний велосипедист попал под машину.

Фото: ГИБДД

Теги: велосипедисты, гибдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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