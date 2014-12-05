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На улице Хошимина 8-летний велосипедист попал под машину
Сегодня, 14:49
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На улице Хошимина 8-летний велосипедист попал под машину

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Ребенок самостоятельно вызвал скорую помощь.

Сегодня, 10 мая, около 12:00 на улице Хошимина около магазина "Народный" маленького мальчика сбила машина. Ребенок пересекал дорогу на велосипеде. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

За рулем "Шкоды" находился 55-летний мужчина. Как отметили очевидцы, водитель вышел из салона машины, но к реьенку подходить не стал. По предварительным данным, пострадавший сам вызвал скорую помощь. На место случившего прибыли медики и полицейские. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец прыгал по капоту полицейской машины 9 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, реьенок под машину, скорая помощь, скрылся с места аварии, улица хошимина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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