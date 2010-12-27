В Петербурге и области почтят память тех, кто погиб во время крушения над Синаем

Самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, его крушение произошло над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека, 130 из них – жители Санкт-Петербурга, 46 – Ленинградской области.

Ровно три года прошло с тех пор, как над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет Airbus A320, в котором находились 224 человека. В среду, 31 октября 2018 года в Петербурге и Ленинградской области проходят акции памяти. Об этом сообщают СМИ.

Еще в семь утра в Троице-Измайловском соборе прошла поминальная панихида, в 9:00 на Серафимовском кладбище все неравнодушные принесли цветы к памятнику "Сложенные крылья". В 11:00 во Всеволожске у мемориала "Сад памяти" зажгут 224 свечи, все они будут разных цветов – синие в память о членах экипажа, красные – в память о пассажирах и 25 желтых свечей напомнят о погибших детях. В 12:10 в ленинградской области в часовне.

Самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, его крушение произошло над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека, 130 из них – жители Санкт-Петербурга, 46 – Ленинградской области.

Фото: Ленинградская область/ ВК