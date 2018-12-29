В Петербурге и Ленобласти пенсию получают более двух миллионов человек

С 1 января пенсию проиндексировали на 7,05%, что несколько выше уровня инфляции.

С 1 января 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаида Бахчеванова.

В ближайшие шесть лет, начиная уже с этого года пенсии неработающих пенсионеров будут увеличиваться, в среднем, на тысячу рублей. Все же, эта надбавка будет индивидуальной для каждого. Так в январе 2019 года пенсии проиндекисировали на 7,05%. То есть, если человек получал 6000 рублей в 2018 году, то в январе 2019 он получит 6423 рубля. Если пенсионер получал 16 000, то он станет получать 17 128 рублей. Однако, если пенсия неработающего пенсионера 6000, то государство должно предоставить ему социальную доплату до 8846 рублей. Соответственно, чем выше страховая пенсия, тем меньше социальная государственная доплата.

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