В Петербурге и Ленобласти от клещей в этом сезоне пострадали почти 300 человек

В городе проводят вакцинацию от клещевого энцефалита.

С начала сезона клещи укусили 16 человек на территории Петербурга. За медицинской помощью обратились 138 человек, в том числе 26 детей. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Чаще всего клещей "ловят" в Ленобласти. В Петербурге опасными в плане клещей являются Приморский, Курортный, Красносельский, Пушкинский, Петродворцовый и Колпинский районы.

Клещи активны с середины мая до середины июня. Есть также вид клещей, который активизируются в конце лета и осенний период. Специалист напомнила о вакцинации, однако ее правильно начинать осенью.

В Ленобласти ситуация сложнее: пандемичными считаются все районы. Об этом заявила сотрудник областного Роспотребнадзора Лидия Буц. В соседнем регионе от клещей пострадали уже 145 человек, из них 38 детей. Чаще всего клещи присасывались в Киришском районе.

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