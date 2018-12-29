В Петербурге и Ленобласти от гриппа умерли два человека

Они оба неделю занимались дома самолечением.

С начала зимы в Петербурге и Ленинградской области от гриппа умерли двое мужчин.Оба они умерли из-за позднего обращения к врачам. Об этом журналисты узнали на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.

В Ленинградской области на прошлой неделе умер мужчина, которому было более 60 лет. Он не был привит, у него имелись хронические заболевания, а также мужчина обратился к врачу через неделю после начала заболевания. Медики назначили ему лечение, но спасти не смогли.

Второй случай произошел в Петербурге незадолго до Нового 2019 года. Умер пациент, которому было 47 лет. Он также обратился к врачам слишком поздно, к тому же он болел сахарным диабетом и не был привит. Он был помещен в палату интенсивной терапии боткинской больницы, но это ему уже не помогло.

Как отмечает главный врач городской клинической больницы им. С.П. Боткина Алексей Яковлев, с 2009 года в Петербурге ни один привитый человек не умер от гриппа.

Фото: Piter.TV