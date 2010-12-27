В Петербурге и Ленобласти на пожарах погибли три человека

За сутки в Ленобласти и Санкт-Петербурге на пепелищах обнаружили троих погибших.

В Ленинградской области и Петербурге трое человек погибли в пожарах за 20 марта.

В Гатчинском районе около 19 часов в шестикомнатной коммунальной квартире скончался 34-летний мужчина. Спасателям удалось вывести из дома троих человек. Огнеборцы рассказали, что помещение по Конной улице выгорело полностью. О причинах пожара в настоящее время ничего не известно.

В этом же районе в поселке Карташевская в три часа ночи сгорел частным дом. Инцидент произошел по Зеленой улице. В одной из комнат была обнаружена мертвая пенсионерка. Жертвой огня стала 71-летняя хозяйка.

В Невском районе Петербурга в поселке Усть-Славянка сгорел сарай. Внутри пожарные нашли труп мужчины. Его личность устанавливают специалисты. Тело погибшего сильно обгорело.

