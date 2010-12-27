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В Петербурге и Ленобласти на пожарах погибли три человека
Сегодня, 13:49
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lesjasap
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В Петербурге и Ленобласти на пожарах погибли три человека

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За сутки в Ленобласти и Санкт-Петербурге на пепелищах обнаружили троих погибших.

В Ленинградской области и Петербурге трое человек погибли в пожарах за 20 марта. 

В Гатчинском районе около 19 часов в шестикомнатной коммунальной квартире скончался 34-летний мужчина. Спасателям удалось вывести из дома троих человек. Огнеборцы рассказали, что помещение по Конной улице выгорело полностью. О причинах пожара в настоящее время ничего не известно.

В этом же районе в поселке Карташевская в три часа ночи сгорел частным дом. Инцидент произошел по Зеленой улице. В одной из комнат была обнаружена мертвая пенсионерка. Жертвой огня стала 71-летняя хозяйка.

В Невском районе Петербурга в поселке Усть-Славянка сгорел сарай. Внутри пожарные нашли труп мужчины. Его личность устанавливают специалисты. Тело погибшего сильно обгорело.
 

Теги: гибель людей , ленобласть , мчс , пожар , спасатели
Категории: Новости СПб

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