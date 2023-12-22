В Петербурге хулиган снял кофту с девочки из Калининграда

В центре Петербурга злоумышленник отнял кофту у туристки из Калининграда. Инцидент произошел 7 января на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На 17-летнего мальчика и его 15-летнюю сестру напал неизвестный. Он забрал у школьницы кофту стоимостью восемь тыс. рублей. Мать детей обратилась в полицию.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Грабеж". Накануне, 9 января, на улице Павлика Филимонова в Русско-Высоцком стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний юноша. Известно, что молодой человек является студентом первого курса одного из средних специальных учебных заведений Петербурга.
С молодого человека взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на Орджоникидзе пьяные хулиганы ногами разбили остановку.
Фото: Pxhere
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