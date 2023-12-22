  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге хулиган снял кофту с девочки из Калининграда
Сегодня, 15:49
79
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге хулиган снял кофту с девочки из Калининграда

0 0

Полицейские задержали 16-летнего мальчика.

В центре Петербурга злоумышленник отнял кофту у туристки из Калининграда. Инцидент произошел 7 января на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

На 17-летнего мальчика и его 15-летнюю сестру напал неизвестный. Он забрал у школьницы кофту стоимостью восемь тыс. рублей. Мать детей обратилась в полицию. 

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Грабеж". Накануне, 9 января,  на улице Павлика Филимонова в Русско-Высоцком стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний юноша. Известно, что молодой человек является студентом первого курса одного из средних специальных учебных заведений Петербурга.

С молодого человека взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Орджоникидзе пьяные хулиганы ногами разбили остановку.

Фото: Pxhere

Теги: задержали подростка, лиговский проспект, полиция, хулиган украл кофту
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии