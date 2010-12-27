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В Петербурге повысят налоги для букмекеров в два раза из-за ЧМ-2018
Сегодня, 12:28
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Shdaria
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В Петербурге повысят налоги для букмекеров в два раза из-за ЧМ-2018

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В Петербурге предлагают удвоить налог для букмекеров.

В петербургский ЗакС внесен законопроект, который удваивает налоговые ставки на игорный бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе главы фракции "Единая Россия" Александра Тетердинко.

В сообщении говорится о том, что в начале 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые дают возможность регионам повысить ставки налога на игорный бизнес в два раза. Также Александра Тетердинко предложила воспользоваться этим и увеличить налог.

Предполагается, что за один пункт приема ставок тотализаторов и букмекерских контор будет взиматься ежемесячный налог в размере 14 тысяч рублей. Отметим, что ежемесячный налог на один процессинговый центр составит 250 тысяч рублей, а на процессинговый центр интерактивных ставок – 3 млн рублей.

Таким образом планируется пополнить бюджет Санкт-Петербурга. 

Теги: букмекер чм 2018 , законопроект , закс , новости петербург , новости спб , ставки , ставки футбол 2018
Категории: Лента новостей Новости СПб

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