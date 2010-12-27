В Петербурге гуляют фальшивые пятитысячные купюры

Подделки настолько качественные, что детектор распознает их настоящими.

В петербургскую полицию с жалобой на фальшивые пятитысячные банкноты в понедельник обратилось сразу три человека. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как известно, в Колпинском районе в правоохранительные органы пожаловался доставщик Pizza Hut. Его клиент при доставке на Пролетарской улице расплатился фальшивыми деньгами, получив сдачу настоящими деньгами.

Параллельно с этим к службам охраны законопорядка обратилась менеджер одного из банков, филиал которого находится на проспекте Испытателей. С просьбой к сотруднице проверить пятитысячную купюру в отделение пришла женщина. Детектор увидел в нем реальный билет Банка России. Но деньги все равно отправили на экспертизу.

К полицейским Кингисеппского района была направлена подобная жалоба от работницы госбанка. По ее рассказам, после инкассации при пересчете денег были обнаружены подозрительные купюры номиналом 5 тысяч и 1 тысяча рублей. Они также проходят проверку.

Ранее мы рассказывали, что глава "Интерторга" пытался улететь в Дубай, оставив своих сотрудников без зарплат.

Фото: Piter.TV