В Петербурге гриппом и ОРВИ заболевают 14 тысяч человек

Cреди взрослых эпидпороги превышены на 13,6%, среди детей в возрасте 3-6 лет - на 19% и детей в возрасте 7-14 лет - на 18%.

В России в целом наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 43 субъектах РФ превышен эпидемиологический порог. В Петербурге, по данным на 11 февраля, гриппом и ОРВИ заболевают 14 тысяч человек. То есть, среди взрослых эпидпороги превышены на 13,6%, среди детей в возрасте 3-6 лет - на 19% и детей в возрасте 7-14 лет - на 18%. Об этом журналистам рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

Руководитель Роспотребнадзора делает акцент на том, что если у ребенка болит голова, он жалуется на недомогание, не нужно вести насильно его в детский сад или школу. Также и самим взрослым не стоит идти на работу, если появились первые признаки ОРВИ.

Для профилактики ОРВИ, врачи советуют после каждого посещения общественных мест мыть руки, протирать гаджеты спиртовыми салфеткам, не стесняться носить маски.

Фото: pixabay