В Петербурге град бьет по крышам домов

В Центральном, Красногвардейском и Фрунзенском районах ледяные кристаллики падали с неба в течение нескольких минут.
Кратковременные осадки в виде мелких льдинок сначала заметили в центре города. Там град начался примерно в 14:30. Около 16:00 жители Петербурга увидели падающие с неба кристаллики на Среднеохтинском и Ириновском проспектах. В это же время по крышам домов бил град в Купчино.
Ранее на Piter.tv сообщили, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все