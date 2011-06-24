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В Петербурге град бьет по крышам домов
Сегодня, 17:36
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kraratau27

В Петербурге град бьет по крышам домов

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В нескольких районах города прошел град. Он быстро закончился.

В Центральном, Красногвардейском и Фрунзенском районах ледяные кристаллики падали с неба в течение нескольких минут. 

Кратковременные осадки в виде мелких льдинок сначала заметили в центре города. Там град начался примерно в 14:30. Около 16:00 жители Петербурга увидели падающие с неба кристаллики на Среднеохтинском и Ириновском проспектах. В это же время по крышам домов бил град в Купчино. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле.

Фото: pixabay

Теги: град, петербург, погода, погода в петербурге, суббота
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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