В Петербурге град бьет по крышам домов

В нескольких районах города прошел град. Он быстро закончился.

В Центральном, Красногвардейском и Фрунзенском районах ледяные кристаллики падали с неба в течение нескольких минут.

Кратковременные осадки в виде мелких льдинок сначала заметили в центре города. Там град начался примерно в 14:30. Около 16:00 жители Петербурга увидели падающие с неба кристаллики на Среднеохтинском и Ириновском проспектах. В это же время по крышам домов бил град в Купчино.

Ранее на Piter.tv сообщили, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле.

Фото: pixabay