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В Петербурге запустят круговые маршруты по рекам и каналам
Сегодня, 14:30
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В Петербурге запустят круговые маршруты по рекам и каналам

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Маршруты пройдут по Мойке, Фонтанке, а также другим водным путям, которые используются для туристического потока.

В среду, 4 августа, председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что скоро в Петербурге начнут курсировать круговые водные транспортные маршруты по рекам и каналам.

По словам Полякова, инициативу подготавливают совместно с комитетом по туризму. Чиновники готовятся к запуску проекта, в котором будут использовать причалы, принадлежащие "Агентству внешнего транспорта". 

Маршруты пройдут по Мойке, Фонтанке и другим путям, по которым проходят туристические потоки. 

Ранее мы писали, что с 7 августа по Неве можно будет прокатиться за 100 рублей.

Фото: Pexels

Теги: круговые маршруты по рекам и каналам, общественный транспорт, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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