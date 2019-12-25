В Петербурге запустят круговые маршруты по рекам и каналам

Маршруты пройдут по Мойке, Фонтанке, а также другим водным путям, которые используются для туристического потока.

В среду, 4 августа, председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что скоро в Петербурге начнут курсировать круговые водные транспортные маршруты по рекам и каналам.

По словам Полякова, инициативу подготавливают совместно с комитетом по туризму. Чиновники готовятся к запуску проекта, в котором будут использовать причалы, принадлежащие "Агентству внешнего транспорта".

Маршруты пройдут по Мойке, Фонтанке и другим путям, по которым проходят туристические потоки.

Ранее мы писали, что с 7 августа по Неве можно будет прокатиться за 100 рублей.

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