Губернатор Петербурга посетил Центр для реабилитации инвалидов Приморского района

Курс реабилитации длится от месяца до трех.

В Петербурге ежегодно в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района обучаются 73 человека. Центр помогает людям с ограниченными возможностями адаптироваться к самостоятельной жизни и интегрируют их в общество. Сегодня там побывал губернатор Александр Беглов.

Большинство воспитанников центра ― граждане до 35 лет. Среди подопечных ― люди с расстройством аутистического спектра, генетическими заболеваниями, интеллектуальными нарушениями, слабовидящие и слабослышащие, с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды колясочники.

Реабилитация длится от 1 до 3 месяцев. С подопечными занимаются в учебном блоке, где есть мастерские, проводят занятия по лечебной и адаптивной физкультуре.

Центр открылся в 2015-м году. За этот период его услугами воспользовались более 1600 человек.

Фото: csridi.ru