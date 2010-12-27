В Петербурге будут взимать туристический сбор

В Петербурге готовы рассмотреть введение туристического сбора.

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят введение взимания туристического сбора, об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

Георгий Полтавченко заявил, что ему импонирует данная идея. Он отметил, что в Северной столице огромное количество памятников, и в первую очередь туристы едут их посмотреть. Для содержания памятников в хорошем виде необходима реставрация, а на эти цели денег никогда много не бывает. Поэтому Полтавченко сообщил, что готов Петербург внечти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора. Сроки зависят от федеральных решений.

В любом случае, будем начинать с очень необременительной суммы, чтобы не отпугивать гостей. И обязательно подумаем, что им дать взамен, как компенсировать туристу этот сбор. Работа предстоит серьезная, но мне кажется, рациональное зерно в этом есть.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: сайт администрации СПб