Пьяный 13-летний мальчик-узбек госпитализирован в Петербурге

В Петербурге нашли одинокого пьяного мальчика.

В восточной части Санкт-Петербурга неравнодушные горожане нашли парня-подростка, лежавшего в кустах без сознания. Ребенок громко стонал и подавал явные признаки алкогольного отравления. Примерно в 18 часов 15 октября местные жители вызвали скорую помощь, которая госпитализировала несчастного.

Как пишет АН "Оперативное прикрытие", у парня азиатской внешности было диагностировано алкогольное отравление средней степени тяжести. На данный момент врачам и чиновникам удалось установить личность подростка. Известно, что парень приехал в Петербург из Узбекистана. Сейчас ему 13 лет, мальчик учится в одной из школ на улице Софьи Ковалевской.

Обстоятельства отравления ребенка не сообщаются. Более того, за минувшие сутки никто из родных пьяного подростка не вышел на связь с врачами и полицией. Ранее мы писали, что пьяный петербуржец проехал по ноге полицейского: ППС задерживали его со стрельбой.