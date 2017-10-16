Пьяный петербуржец проехал по ноге полицейского: ППС задерживали его со стрельбой

Полиции пришлось погоняться за пьяным водителем в Приморском районе. Попытка его остановить закончилась тем, что он проехал по ноге сотрудника МВД.

В воскресенье, 15 октября, около половины шестого утра отряд ППС попытался остановить водителя около дома 7 на проспекте Испытателей. Мужчина на KIA Ceed ехал по встречной полосе. Водитель не захотел останавливаться. А при попытке скрыться проехал по ноге одного из сотрудников правоохранительных органов.

Полиция начала преследование нарушителя. На требования остановиться, водитель не отвечал. Он лишь двигался с большой скоростью и совершал опасные маневры. Чтобы остановить лихача сотрудникам органов пришлось применить табельное оружие. После нескольких выстрелов по колесам иномарка остановилась.

За рулем KIA оказался 34-летний мужчина. По данным пресс-службы ГУ МВД, он был пьяным. Его отвезли в полицию, где составили протокол.

Служители закона проводят проверку по факту причинения травмы коллеге. После материалы передадут в следственные органы, чтобы принять процессуальное решение.