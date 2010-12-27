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В Петербурге обиженный пешеход выстрелил с пистолета в водителя
Сегодня, 16:53
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Shdaria
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В Петербурге обиженный пешеход выстрелил с пистолета в водителя

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В Петербурге пешеход открыл стрельбу на водителя.

 21 июля в 15.00 Петербуржцы услышали стрельбу, после чего на улицу Константина Заслонова прибыли полицейские и машина "скорой помощи".

Позже стало известно, что по данному адресу произошел конфликт на дороге между водителем "Газели" и пешеходом. 

По словам водителя, пешеход переходил дорогу на красный свет, из-за чего ему было сделано замечание. Тогда пешеход отреагировал весьма неожиданно и неадекватно. Он достал пистолет и выстрелил в возмущенного водителя. 

Предположителньо пистолет был травматический. Пострадавший госпитализирован с ранением руки. 

 

Фото: "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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