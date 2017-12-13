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Петербургские врачи спасают малыша, проглотившего посторонний предмет
Сегодня, 13:38
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lesjasap
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Петербургские врачи спасают малыша, проглотившего посторонний предмет

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В Северной столице двухлетний ребенок остается в тяжелом состоянии после попадания инородного объекта в ротовую полость.

Вечером 19 февраля в Выборгском районе медики скорой помощи госпитализировали двухлетнего ребенка. Сообщается, что малыш проглотил инородное тело. Врачей вызвала мать мальчика, которая первая заметила ухудшение состояние сына. У него происходили судороги всего тела. Пациента забрали из квартиры по улице Есенина. 

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Какой именно предмет проглотил ребенок, пока что неизвестно. Делом занимаются правоохранительные органы. По версии следствия, несчастный случай произошел по недосмотру взрослых.

Доктора установили у малыша ссадины ротовой полости. Ребенок находится в пятой детской больнице имени Филатова. 
 

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Теги: выборгский район , двухлетний ребенок , детская больница , малыш , происшествие спб
Категории: Новости СПб

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