Петербургские врачи спасают малыша, проглотившего посторонний предмет

В Северной столице двухлетний ребенок остается в тяжелом состоянии после попадания инородного объекта в ротовую полость.

Вечером 19 февраля в Выборгском районе медики скорой помощи госпитализировали двухлетнего ребенка. Сообщается, что малыш проглотил инородное тело. Врачей вызвала мать мальчика, которая первая заметила ухудшение состояние сына. У него происходили судороги всего тела. Пациента забрали из квартиры по улице Есенина.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Какой именно предмет проглотил ребенок, пока что неизвестно. Делом занимаются правоохранительные органы. По версии следствия, несчастный случай произошел по недосмотру взрослых.

Доктора установили у малыша ссадины ротовой полости. Ребенок находится в пятой детской больнице имени Филатова.

