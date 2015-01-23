В Петербурге за сутки госпитализировали более 400 человек с COVID-19

В настоящее время в больницах находятся 5 775 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 16 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализированы 423 человека, а выписаны 450 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 775 человек (свободно 33% инфекционных коек): 570 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 321 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 157 человек, в "Заре" – 375 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 83 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 101 человек.

При этом в городе упала суточная заболеваемость коронавирусом. За сутки ковидом в Петербурге заболели 1992 человека (накануне – 2 055 человек), выздоровели – 2 424 человека и 61 человек не победил вирус. С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 823 312 человек, победили вирус 766 249 человек и 27 128 человек скончались из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV