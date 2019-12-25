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В Петербурге госпитализировали актера Леонида Мозгового
Сегодня, 17:41
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nadezhda_sib

В Петербурге госпитализировали актера Леонида Мозгового

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На данный момент подробности неизвестны.

В Петербурге госпитализировали Заслуженного артиста России Леонида Мозгового. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу "Петербург-концерта", где работает актер.

О госпитализации стало известно сегодня, 5-го октября. Причины пока не раскрываются. 

Леонид Мозговой родился в 1941-м году. Начал свою карьеру как актер в 1965-м году с Ленинградского театра музыкальной комедии. Также снялся в более 20-ти фильмах, является преподавателем актерского мастерства. 

Фото: Леонид Мозговой / Facebook

Теги: госпитализация, леонид мозговой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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