В Петербурге госпитализировали актера Леонида Мозгового

На данный момент подробности неизвестны.

В Петербурге госпитализировали Заслуженного артиста России Леонида Мозгового. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу "Петербург-концерта", где работает актер.

О госпитализации стало известно сегодня, 5-го октября. Причины пока не раскрываются.

Леонид Мозговой родился в 1941-м году. Начал свою карьеру как актер в 1965-м году с Ленинградского театра музыкальной комедии. Также снялся в более 20-ти фильмах, является преподавателем актерского мастерства.

Фото: Леонид Мозговой / Facebook