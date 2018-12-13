В Петербурге госпитализировали 4-летнего ребенка с ссадинами на шее

По факту случившегося проводится проверка.

В понедельник, 13 мая, в полицию Кировского района поступила телефонограмма из петербургской больницы. По словам медиков, из квартиры в доме на проспекте Маршала Жукова госпитализировали 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Врачи осмотрели маленького пациента и обнаружили на его шее ссадины. По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства, при которых мог травмироваться малыш.

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Фото: Piter.TV