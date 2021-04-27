В Петербурге горсуд отменил решение о возвращении дочери к матери в Австралию

Дело передали в Выборгский городской суд Ленобласти, где оно будет рассматриваться по существу.

В Петербурге городской суд отменил решение Дзержинского районного суда о том, что 8-летняя дочь должна жить не с отцом в Ленобласти, а с матерью в Австарлии. Об этом в среду, 20 июня, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Так, дело передали в Выборгский городской суд Ленобласти, где оно будет рассматриваться по существу.

Стало известно, что глава СК обратится в ВС РФ из-за девочки, которую вернули ЛГБТ-матери. В Верховный суд и Генпрокуратуру планирует обратиться глава СКР для того, чтобы "обеспечить безопасность ребенка". Накануне Дзержинский суд постановил вернуть девочку матери из Австралии.

В сообщении СКР заявили, что "вызывает недоумение позиция Дзержинского суда Петербурга. Рассматривая вопрос о месте жительства 8-летней девочки, было решено отдать ее матери, гражданке Австралии, состоящей в нетрадиционных однополых отношениях, и к тому же являющейся фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении своей дочери".

В СК возмущены тем, что девочка хотела остаться с отцом в Ленобласти, а ее мнение было проигнорировано. СК ссылается на Конституцию в части традиционных ценностей, защиты института брака как союза мужчины и женщины.

Ранее в Ленобласти вынесли приговор помощнику машиниста за гибель пассажирки.