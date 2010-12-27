Утром в Петербурге горел продуктовый рынок "Лигово" по Народному Ополчению

В Красносельском районе спасатели тушили огонь в торговом павильоне на рынке "Лигово".

Утром 30 марта в Красносельском районе Петербурга горел продуктовый рынок "Лигово". Пожар начал распространяться из одного павильона, расположенного по адресу проспект Народного Ополчения, 62. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС по региону.

О возгорании диспетчеру доложили около четырех часов утра. Разгоревшееся пламя удалось ликвидировать спустя час. От него пострадало помещение площадью пять на пять квадратных метров. Точка полностью выгорела вместе с товаром. Владельцу заведения придется покупать новый контейнер для реализации продукции, так как старый восстановлению не подлежит.

В результате инцидента пострадавших и жертв нет. На месте происшествия работали 10 человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.