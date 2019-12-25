Мужчина лишился руки после "нападения" на грузовой поезд

Петербуржец был ранее судим.

Накануне, 1 августа, мужчина бросился на поезд в Московском районе Петербурге. В результате происшествия он остался без руки. Об этом сообщили в "47news" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.

Петербуржца заметили между железнодорожными станциями "Среднерогатская" и "Предпортовая". То, как мужчина прыгнул на грузовой поезд, увидел машинист в зеркало бокового вида. Уточняется, что неизвестный был полностью без одежды.

Ранее пострадавший уже был судим.

Ранее около ж/д станции "Купчинская" столкнулись два грузовых поезда. Один из машинистов проехал на запрещающий сигнал.

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