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В Петербурге годовалый мальчик ошпарился кипятком в ванной
Сегодня, 9:06
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nastya960

В Петербурге годовалый мальчик ошпарился кипятком в ванной

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Мать оставила его ненадолго одного, ребёнок в реанимации.

В Петербурге годовалый мальчик ошпарился кипятком в ванной, пока его мать ненадолго отлучилась. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Родители самостоятельно привезли сына в больницу. У малыша ожоги живота, лица, груди, бедер, левой руки и плеч. Мальчик находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Сама женщина пояснила, что оставила сына совсем ненадолго во время купания. Семья, в которой находится ребенок, полная и благополучная.

Ранее в Петербурге госпитализировали годовалого ребёнка с ожогами, который опрокинул на себя ковш с кипятком. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дети, кипяток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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