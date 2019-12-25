Мать оставила его ненадолго одного, ребёнок в реанимации.

В Петербурге годовалый мальчик ошпарился кипятком в ванной, пока его мать ненадолго отлучилась. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Родители самостоятельно привезли сына в больницу. У малыша ожоги живота, лица, груди, бедер, левой руки и плеч. Мальчик находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Сама женщина пояснила, что оставила сына совсем ненадолго во время купания. Семья, в которой находится ребенок, полная и благополучная.

Ранее в Петербурге госпитализировали годовалого ребёнка с ожогами, который опрокинул на себя ковш с кипятком.

Фото: Piter.TV