В Петербурге годовалая девочка упала со стола и разбила голову

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента с годовалой петербурженкой. Она получила серьезные травмы головы при падении со стола.

В воскресенье, 22 октября, днем врачей скорой помощи взвали в квартиру на проспекте Просвещения. Врачи забрали оттуда годовалую девочку с травмами. Ребенка отвезли в детскую больницу №19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у маленькой пациентки перелом основания черепа, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", девочка травмировалась в результате падения со стола. Об этом рассказала мама девочки.

Инцидентом заинтересовались сотрудники службы по делам несовершеннолетних. Они проверяют обстоятельства трагедии.