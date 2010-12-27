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В Петербурге годовалая девочка упала со стола и разбила голову
Сегодня, 12:02
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Asyaromanenkova
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В Петербурге годовалая девочка упала со стола и разбила голову

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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента с годовалой петербурженкой. Она получила серьезные травмы головы при падении со стола.

В воскресенье, 22 октября, днем врачей скорой помощи взвали в квартиру на проспекте Просвещения. Врачи забрали оттуда годовалую девочку с травмами. Ребенка отвезли в детскую больницу №19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у маленькой пациентки перелом основания черепа, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", девочка травмировалась в результате падения со стола. Об этом рассказала мама девочки.

Инцидентом заинтересовались сотрудники службы по делам несовершеннолетних. Они проверяют обстоятельства трагедии.

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Теги: новости спб , происшествия спб , происшствия спб , ребенок , травма
Категории: Происшествия

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