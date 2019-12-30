В Петербурге глава Nexign обозначил формулу успеха для IT-индустрии

Глава Nexign считает, что любая компания в данной сфере должна держаться за свои кадры.

В Петербурге глава Nexing Игорь Горьков поделился формулой успеха для IT-индустрии. Он поделился с коллегами, как нужно стимулировать выручку и стать лидирующим звеном в данной сфере.

За 2018-2019 годы компания наняла на работу 961 сотрудника. Это связано с реализацией проектов с крупнейшим телеком-оператором России. Успехи в бизнесе принесли компании расширение на мировом рынке. Она вышла на рынок в Африке. Президент компании заверил, что ради своих сотрудников Nexing пойдет на все.

Если все IT-компании в Петербурге завтра начнут строить бассейны на своих крышах, то у нас не будет выбора – мы тоже построим. - заверил глава петербургской Nexing Игорь Горьков

На данный момент в IT-индустрии увеличивается конкуренция за хороших специалистов. Именно поэтому компания готова мотивировать своих сотрудников любыми способами.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что петербургские компании дают "мрачные прогнозы" касательно экономической ситуации.

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