В Петербурге глава Nexign обозначил формулу успеха для IT-индустрии

В Петербурге глава Nexing Игорь Горьков поделился формулой успеха для IT-индустрии. Он поделился с коллегами, как нужно стимулировать выручку и стать лидирующим звеном в данной сфере.
За 2018-2019 годы компания наняла на работу 961 сотрудника. Это связано с реализацией проектов с крупнейшим телеком-оператором России. Успехи в бизнесе принесли компании расширение на мировом рынке. Она вышла на рынок в Африке. Президент компании заверил, что ради своих сотрудников Nexing пойдет на все.
Если все IT-компании в Петербурге завтра начнут строить бассейны на своих крышах, то у нас не будет выбора – мы тоже построим.
- заверил глава петербургской Nexing Игорь Горьков
На данный момент в IT-индустрии увеличивается конкуренция за хороших специалистов. Именно поэтому компания готова мотивировать своих сотрудников любыми способами.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что петербургские компании дают "мрачные прогнозы" касательно экономической ситуации.
Фото: pixabay
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