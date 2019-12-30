В исследовании аналитики задействовали 73 организации Петербурга. Все компании участвовали в XII Петербургском международном инновационном форуме 2019 года.

Петербургские компании дают "мрачные прогнозы" касательно экономической ситуации. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков СПбГЭУ и профессора кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами университета Елены Ткаченко.

Все участники исследования принимали участие в XII Петербургском международном инновационном форуме 2019 года. Респонденты работают в промышленности (44%), науке, исследовании и образовании (15%), инфокоммуникации и связи (12%) и связи и транспорте (10%). Елена Ткаченко уверена, что шаткое финансовое положение обусловлено различными финансовыми проблемами. Как правило, с ними сталкиваются компании, которые работают с государственным оборонным заказом.

Большинство компаний готовы к ухудшению экономической ситуации. При этом они же фиксируют увеличение прибыли и выручки в последнее время. Аналитики уверены, что таким образом компании готовятся к надвигающемуся мировому кризису.

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