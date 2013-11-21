Чернышенко: России не хватает миллиона IT-специалистов

Активное развитие IT-индустрии требует наличие профессионалов, отметил вице-премьер.

России не хватает около миллиона специалистов в сфере цифровых технологий. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в настоящее время на территории РФ активно развивается IT-индустрия, что требует наличия профессионалов.

Мы очень здорово развиваем нашу IT-индустрию. И это приводит к огромному спросу на специалистов, на программистов, на дата-сайентистов и все такие специальности. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник отметил, что для удовлетворения спроса на IT-специалистов был подготовлен федеральный проект по обучению новым цифровым специализациям школьников и студентов, которые интересуются данной сферой.

Ранее Чернышенко заявил, что цифровой паспорт будет иметь чип отечественного производства

Видео: YouTube / Россия 24