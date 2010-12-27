При этом компания предпринимательскую деятельность не осуществляет.

В Петербурге фирма незаконно поставила на миграционный учет более 400 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Так, надзорное ведомство выяснило, что организация ООО "М-75" поставила на миграционный учет в одном из домов города 442 иностранца. При этом компания не ведет предпринимательскую деятельность и помещения у нее отсутствует.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.

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