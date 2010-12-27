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Молодой петербуржец забил до смерти собутыльника
Сегодня, 18:29
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IRINA_CHALKINA

Молодой петербуржец забил до смерти собутыльника

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Инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Тимуровской улице.

Во вторник, 19 марта, в прокуратуре Калининского района утвердили обвинительное заключение по обвинению в убийстве. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Тимуровской улице. Так, в ходе распития крепких напитков между 18-летнним петербуржцем и его знакомым произошел конфликт. В итоге молодой человек нанес собутыльнику в грудь два удара ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Калининском районном суде Санкт-Петербурга.

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Фото:pixabay

 

Теги: криминал, новости спб, общество, петербуржец убил собутыльника, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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