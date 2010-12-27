В Петербурге отремонтируют фасады жилых домов-памятников за счет бюджета

КГИОП составил список домов, нуждающихся в реставрации

Санкт-Петербургский комитет по охране памятников истории культуры занес в список 262 жилых дома, являющихся памятниками культурного наследия и требующих ремонта. В этот раз деньги на реставрацию возьмут не со взносов, а с бюджета, сообщила 27 декабря пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

КГИОП предоставил Албину проект изменений в программу "Наследие" городской программы "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге". В него было включено сохранение объектов культурного наследия, которые являются жилыми домами. Перечень таких строений уже составлен. Комитет будет формировать план работ ежегодно. В рамках программы "Наследие" из бюджета на расходы выделено 17,387 млрд рублей.

Несмотря на то, что ремонтом жилых зданий занимается "Фонд- региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", в сентябре Георгий Полтавченко передал дома 3 и 4 категории КГИОП. К этим категориям относят исторические здания, расположенные преимущественно в центре Петербурга. На данный момент старинных жилых домов в городе насчитывается 1900. На этот год планируется отремонтировать около 500.