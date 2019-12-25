В Петербурге эвакуировали школу №56 на Пудожской улице из-за задымления

Замкнула проводка.

Утром 23 октября в гимназии №56, расположенной на Пудожской улице в Приморском районе Петербурга, сработала пожарная тревога. Из здания были эвакуированы все учащиеся и персонал.

По данным ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. Возгорание произошло на кухне учебного заведения. Площадь задымления составила около 1,5 кв. м.

Сигнал о происшествии поступил в 10:42. На место направили 20 спасателей и четыре единицы спецтехники. Открытого огня не наблюдалось, пожар локализовали в течение нескольких минут. Детей вывели на школьную спортивную площадку, после чего им разрешили разойтись по домам. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: Piter.TV