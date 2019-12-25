В Петербурге эвакуировали машины со скрученными номерами на Захарьевской улице

Комтранс провел рейд нарушителей парковки автомобили увезли на штрафстоянку.

Сотрудники Комитета по транспорту Петербурга и ГИБДД провели проверку на Захарьевской улице, где зафиксировали серию нарушений правил парковки. Автомобилисты снимали или прятали номера, чтобы избежать оплаты за стоянку в платной зоне. По итогам рейда несколько машин отправлены на штрафстоянку.

Заместитель председателя Комитета Алексей Гончаров отметил, что подобные мероприятия проводятся ежедневно. По его словам, на штрафстоянки города ежедневно эвакуируются в среднем пять–семь автомобилей, владельцы которых нарушают правила парковки. Хотя Захарьевская улица не является лидером по количеству таких случаев, здесь были замечены машины с заклеенными и снятыми регистрационными знаками. Чаще всего подобные нарушения фиксируются на Галерной и Атаманской улицах, а также на Адмиралтейской набережной.

Владельцам транспортных средств грозит штраф в размере 3 тыс. руб., а также оплата услуг эвакуации и хранения на стоянке. Комтранс напомнил, что личность автовладельца можно установить не только по номерным знакам, но и по VIN-коду, который виден под лобовым стеклом. По данным ведомства, интерес к подобным махинациям вырос после введения дифференцированных тарифов на парковку. На некоторых улицах Петербурга стоимость достигает 360 руб. в час, на Захарьевской — 280 руб. Рейды по выявлению подобных нарушений продолжатся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что парковка в Петербурге подорожает в четырех районах.

Фото: Piter.TV