Очевидцы сообщают, что в Петербурге эвакуировали ТРК "Парк Хаус" на проспекте Культуры.

В Петербурге эвакуировали торгово-развлекательный комплекс "Парк Хаус", который находится в доме 41 на проспекте Культуры. По слвоам очевидцев, все произошло около 15.40.

Вокруг ТРК натянута оградительная лента. Рядом с главным входом стоят две машины полиции и автомобиль пожарных. О причинах эвакуации пока не сообщают. Пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщает, что магазин откроют не раньше пяти часов вечера. Подтверждению этих слов пока нет.

Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург