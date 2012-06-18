В Петербурге еще одну улицу посвятят "Битлз"

Для поклонников британской группы откроют обновленный музей "Битлз" и улицу "Aby Roadъ".

Музей "Битлз" Коли Васина в арт-центре "Пушкинская" планируют расширить, под новую экспозицию выделят дополнительное помещение. Об этом рассказала администратор-хранитель музея Юлия Казачинская "Петербургскому дневнику".

Коля Васин создал музей, посвященной британской рок-группе, в который посетители приходили для того, чтобы узнать больше о любимом коллективе, увидеть автограф Джона Леннона, обменяться новостями, прочитать стихи. После смерти создателя музей опечатали. Понадобилось время, чтобы вновь привести его в порядок, сделать косметический ремонт, установить гидроизоляцию.

"В наших планах – расширить музей, чтобы читать здесь лекции, слушать музыку, смотреть фильмы. Центр "Пушкинская-10" обещал нам выделить помещение. Там мы сделаем интерактивную выставку, посвященную и "Битлз", и основателю музея Коле Васину", - поделилась Юлия Казачинская.

Женщина отметила, что коллекция Васина находится не только в целости и сохранности, но и пополняется. Мужчина с 60-х годов занимался коллекционированием вещей, связанных с группой. Поклонники "Битлз" принесли в музей 15 новых экспонатов.

На данный момент храм британской группы в Петербурге закрыт для посетителей. Его откроют после всех ремонтных работ, которые закончатся примерно через полгода. Подарком станет еще одно событие: в октябре в Петербурге появится еще одна улица, посвященная музыкантом. Она расположится на пересечении с улицей Джона Леннона и будет названа "Aby Roadъ".

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Фото: Piter.TV